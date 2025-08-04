العالم اليوم - اتهام شاب بريطاني بقتل طالب سعودي في كامبريدج

انتم الان تتابعون خبر اتهام شاب بريطاني بقتل طالب سعودي في كامبريدج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:20 مساءً - اتهمت الشرطة البريطانية، الإثنين، شابا يبلغ من العمر 21 عاما بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، في حادث وقع نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، فقد وجهت شرطة مقاطعة كامبريدج التهمة لشاب بريطاني بالضلوع في طعن القاسم في حادث وقع جنوب مدينة كامبريدج، موضحة في بيان رسمي أن المتهم سيمثل لاحقا أمام المحكمة الجزئية للنظر في التهم الموجهة إليه.

كما أفادت السلطات المحلية بأنها ألقت القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عاما، للاشتباه في تقديمه مساعدة للجاني بعد وقوع الجريمة، فيما تقرر إجراء تشريح لجثمان الضحية يوم الثلاثاء، ضمن مسار التحقيقات الجنائية.

وأضافت الشرطة أن "الهجوم يعتقد أنه غير مبرر"، مشيرة إلى أن الطالب محمد القاسم، وهو مواطن سعودي، كان في المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي أكاديمي يمتد لعشرة أسابيع في مدينة كامبريدج.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة قد أصدرت بيانا، يوم الأحد، أكدت فيه متابعتها للقضية منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أنها "تواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، واستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة".

وأعربت السفارة عن ثقتها بالمسار القضائي البريطاني، مشددة على حرصها على حقوق المواطن السعودي وأسرته.

ولاقى الحادث اهتماما واسعا من أبناء الجالية السعودية في بريطانيا، الذين عبروا عن صدمتهم ودعوا إلى محاسبة المتورطين، وضمان سلامة الطلاب السعوديين المبتعثين.