نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام يستقبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 4 أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة، المهندس موسى المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء السفير أمجد العضايلة المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط والمعايطة تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين جامعة الدول العربية والهيئة المستقلة للانتخاب، لا سيما في ضوء السعي إلى تطوير الممارسات الانتخابية وتبادل الخبرات وبناء الكوادر العاملة في المجال الانتخابي.

وأكد المتحدث على تأكيد المهندس المعايطة على الدور الهام الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في مجال مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، وعلى أهمية وجودة التقارير التي تصدر عن بعثاتها بما تتضمنه من ملاحظات وتوصيات لتطوير وتحسين العمليات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة المهندس المعايطة تأتي في إطار متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، وهي المبادرة التي تأتي في إطار علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.