العالم اليوم - تعرف على أكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:25 مساءً - كشف تقرير لمنصة "هيلث لاين"، المتخصصة في أخبار الصحة والطب، عن أكثر ثمانية أماكن اتساخا في المنزل، ويحتمل أن تكون مليئة بالبكتيريا والجراثيم.

المطبخ

وفقا لمؤسسة الصحة الوطنية الأميركية (NSF)، فإن المناطق التي يخزن أو يحضر فيها الطعام هي أكثر الأماكن تلوثا مقارنة بأماكن أخرى في المنزل.

وتحتوي 75 بالمئة من قطع الإسفنج والقماش المستخدمة في المطبخ على بكتيريا مثل السالمونيلا، والإشريكية القولونية.

وينصح الأطباء بغسل أدوات المطبخ بشكل منتظم كلوح التقطيع، وآلة صناعة القهوة، والثلاجة، وحوض المطبخ، وسطح الطاولة.

كما يوصى باستعمال مناديل معقمة لمسح الصنابير وأسطح الثلاجات، وتسخين الإسفنج المبلل في الميكروويف لقتل البكتيريا، وتغيير مناشف المطبخ عدة مرات أسبوعيا.

المقابض والمفاتيح والأزرار

يغفل أغلب الناس غسل مقابض الأبواب ومفاتيح الإنارة وأزرار تشغيل الأجهزة.

وتشير بيانات مؤسسة الصحة الوطنية الأميركية إلى أن هذه الأماكن غالبا ما تكون مليئة بالجراثيم، وينصح بتنظيفها أسبوعيا.

حقيبة المكياج

الفرش، الزوايا الضيقة، والشقوق الصغيرة في أدوات المكياج تعد بيئة مثالية لنمو الجراثيم.

ويمكن أن تسبب هذه الجراثيم التهابات في الجلد أو العين، أو تنقل الفيروسات من اليدين إلى الوجه.

وينصح الخبراء بتخزين منتجات التجميل في مكان جاف، وتنظيف فرش المكياج أسبوعيا، واستبدال مستحضرات التجميل كل ستة أشهر.

الحمام

الحمام بيئة مثالية لنمو البكتيريا، خاصة حوض الاستحمام، والمصارف، والصنابير، وأرضية المرحاض، والمناشف، وفرشاة الأسنان.

ويوصى بتطهير الحمام يوميا، وتغيير المناشف أسبوعيا، وفرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر.

الغسيل

يؤدي ترك الملابس المبللة في الغسالة إلى تكاثر الجراثيم.

ويؤكد الخبراء على ضرورة نشر الغسيل فور انتهاء الغسالة، إلى جانب استخدام الماء الساخن لغسل الملابس التي ترتدى خارج المنزل لقتل الجراثيم.

غرفة المعيشة والمكتب المنزلي

قد تكون الأجهزة المشتركة، مثل جهاز التحكم عن بعد، ولوحات المفاتيح، والهواتف، والأجهزة اللوحية، ملوثة بالجراثيم.

ويوصي الأطباء بتنظيف هذه الأجهزة بمناديل معقّمة، أو الماء والصابون.

الحيوانات الأليفة

كشفت دراسة لمؤسسة NSF أن الحيوانات الأليفة تنقل الجراثيم، وتوصلوا إلى أن أوعية طعام وألعاب الحيوانات تعج بالبكتيريا مثل المكورات العنقودية والعفن.

ويوصى بتنظيف الأوعية وألعاب الحيوانات يوميا بالماء الدافئ والصابون، وتنظيف أقدام الحيوانات قبل دخولها للمنزل.

الأغراض الشخصية

يمكن أن تنقل الأغراض الشخصية، مثل الأحذية، والحقائب، وسماعة الأذن ومحفظة النقود، الجراثيم من الخارج إلى داخل المنزل.