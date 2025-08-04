العالم اليوم - أدنوك للغاز توقع اتفاقية مدتها 10 سنوات مع هندوستان للبترول

انتم الان تتابعون خبر أدنوك للغاز توقع اتفاقية مدتها 10 سنوات مع هندوستان للبترول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:29 مساءً - أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة "هندوستان للبترول" الهندية، لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال.

وتؤكد هذه الاتفاقية الحضور المتنامي لشركة "أدنوك للغاز" في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، لا سيما في قارة آسيا التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الطلب على هذا المورد الحيوي، وتساهم في تعزيز مكانة الشركة كمُورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال. كما تساهم هذه الاتفاقية طويلة الأمد في تعزيز علاقات الشراكة مع شركات الطاقة الهندية الرئيسية في سعيها المستمر لدعم أمن الطاقة في الهند، عقب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها "أدنوك للغاز" مع كل من "شركة النفط الهندية"، و"شركة جيل المحدودة".

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تُعد هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة "هندوستان للبترول" والتي تمثل الاتفاقية الثالثة من نوعها التي توقعها "أدنوك للغاز" مع شركات الطاقة الهندية في العام الماضي، دليلاً على الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. كما تؤكد هذه الخطوة قدرة "أدنوك للغاز" على المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق ودعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030".

وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال من منشأة داس لتسييل الغاز التابعة لشركة "أدنوك للغاز"، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً. يذكر أن منشأة داس التي تُعد ثالث أقدم منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، قامت منذ بدء عملياتها الإنتاجية بتصدير أكثر من 3,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم.

وتُعد "أدنوك للغاز" إحدى الركائز الأساسية في جهود تنفيذ استراتيجية مجموعة "أدنوك" الهادفة لزيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وصادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى الأسواق العالمية. ويشكِّل الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، إذ يتميز بانبعاثات كربونية أقل مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، كما يمثل مادة خام أساسية لسلاسل القيمة للقطاع الصناعي.