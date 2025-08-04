العالم اليوم - الكرملين يعلّق على قرار ترامب بنشر غواصتين نوويتين

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يعلّق على قرار ترامب بنشر غواصتين نوويتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:26 مساءً - دعا الكرملين، الإثنين، إلى "توخي الحذر الشديد" إزاء التهديدات النووية، عقب أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين، الجمعة، ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أن الغواصات الأميركية في مهمة قتالية بالفعل وهي عملية مستمرة.. هذه الغواصات تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات ترامب".

وأضاف: "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".

من جهة أخرى، كشف بيسكوف أن: "جهود الوساطة الأميركية بشأن الحرب في أوكرانيا مهمة جدا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هذا الأسبوع.

وأوضح: "تسعدنا دائما رؤية السيد ويتكوف في موسكو. ويسعدنا دائما التواصل معه، ونعتبره مهما وذا معنى ومفيدا للغاية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، الجمعة، أنه أمر "بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة"، وذلك ردا على تصريحات دميتري مدفيديف.

وكتب ترامب: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا، فقد أصدرتُ أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات".

وأضاف: "الكلمات مهمة جدا، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!"

وكان مدفيديف قد قال إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب.

وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح ترامب بشأن مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب".