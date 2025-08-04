العالم اليوم - أرباح "ميتسوبيشي" اليابانية تهبط 43% في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح "ميتسوبيشي" اليابانية تهبط 43% في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:29 مساءً - أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية للتجارة الاثنين أن صافي ربحها للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو بلغ 203.1 مليار ين (1.4 مليار دولار) بانخفاض 43 بالمئة عن العام الماضي لكنه فاق توقعات المحللين.

وكان استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لآراء المحللين توقع أن تسجل الشركة 180.3 مليار ين في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، حققت ميتسوبيشي أرباحا صافية بلغت 354.4 مليار ين.

وأبقت الشركة توقعاتها لأرباح السنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل دون تغيير عند 700 مليار ين.