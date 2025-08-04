العالم اليوم - ساعر: لا مكان لحماس في مستقبل غزة ولن نقبل بشروطها

انتم الان تتابعون خبر ساعر: لا مكان لحماس في مستقبل غزة ولن نقبل بشروطها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، على ضرورة إعادة جميع المختطفين من قطاع غزة دون شروط، مشددا على أن إسرائيل لن تقبل بأي تسوية تُمليها حركة حماس.

وأوضح ساعر، خلال مؤتمر صحفي، أن حماس تسعى لفرض شروط تهدف إلى ضمان بقائها في الحكم داخل قطاع غزة، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، مفضلا التوصل إلى حلول عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار إلى وجود جهود أميركية لصياغة تصور لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل تبحث هذا الملف بالتفصيل مع واشنطن.

وأكد أن الولايات المتحدة تنوي التدخل بقوة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، وأن هناك تنسيقا مستمرا بهذا الشأن.

وانتقد ساعر مواقف بعض الدول الغربية، مثل فرنسا وكندا وبريطانيا، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها تجاه إسرائيل تُعد بمثابة "جائزة لحماس"، وتُطيل أمد الحرب بدلا من إنهائها.

ودعا هذه الدول إلى إدراك عواقب أفعالها، معتبرا أن ما قامت به يُشكل دعما غير مباشر لحماس.

كما شدد على ضرورة وضع حد لظاهرة خطف المدنيين، متهما حركة حماس بترهيب المدنيين الفلسطينيين واستخدامهم كدروع بشرية لخدمة مصالحها.

وأكد ساعر على أنه لا مكان لحماس في مستقبل قطاع غزة، ما لم تسلم أسلحتها وتتخلى عن نهجها المسلح، مشددا في الوقت ذاته على إدانة الإرهاب في كل مكان.