العالم اليوم - التضخم في تركيا ينخفض إلى 33.52 بالمئة في يوليو

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:29 مساءً - أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض أكثر من المتوقع إلى 33.52 بالمئة في يوليو، للشهر الرابع عشر على التوالي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم بلغ 2.06 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي شهر يونيو بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.37 بالمئة على أساس شهري و35.05 بالمئة على أساس سنوي.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4 بالمئة في يوليو، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05 بالمئة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن زيادة الأسعار تطال خصوصا قطاع التعليم (+75,5 بالمئة) والإسكان (+62 بالمئة) والصحة (+37,4 بالمئة).

وفي أواخر مايو، أبقى المركزي التركي توقّعاته للتضخّم بحدود 24 بالمئة لنهاية 2025 و12 بالمئة لنهاية 2026.



وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.73 بالمئة على أساس شهري في يوليو ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 24.19 بالمئة.