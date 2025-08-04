نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إعلام سوري: استئناف فتح ممر بصرى الشام الإنساني مع السويداء بعد تأمين المنطقة وإبعاد خطر المجموعات المتمردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام سوري نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، باستئناف فتح ممر بصرى الشام الإنساني مع السويداء بعد تأمين المنطقة وإبعاد خطر المجموعات المتمردة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.