العالم اليوم - حماس ترد على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 أغسطس 2025 10:08 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي طلب يقدمه الصليب الأحمر بشأن إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى الرهائن في قطاع غزة.

وقالت الحركة: "لا نتعمد تجويع المحتجزين لكنهم يأكلون مما يأكل عموم الفلسطينيين ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل التجويع والحصار".

وتابعت: "نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر".

وأضافت حماس: "على إسرائيل وقف عملياتها الجوية أثناء تسليم المساعدات للرهائن".

وفي وقت سابق من الأحد، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الطلب يأتي لأسباب إنسانية.

وكانت كتائب القسام قد بثت فيديو بـ3 لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، أظهر الرهينة الإسرائيلي أفيتار دافيد وهو يعاني من ضعف جسدي شديد ووضوح عظامه نتيجة سوء التغذية.

وقالت حماس في الفيديو: "يأكلون مما نأكل".