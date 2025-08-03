روسيا تعلن مقتل 1250 جندياً أوكرانياً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1250 جندياً أوكرانيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة، في بيان لها عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تمكنت قوات الجنوب، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة ألكسندرو كالينوفو في دونيتسك، فيما حسنت قوات مجموعة الغرب مواقعها على خطوط القتال وتم القضاء على 1250 جندياً أوكرانيًّا.
وأضاف البيان، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة بالإضافة لـ338 طائرة أوكرانية مسيرة.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.
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