نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يدين قصف مقره في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن إدانتها لقصف إسرائيلي استهدف مقرها الإداري بمدينة الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد كوادرها وإصابة عدد من الموظفين، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة في المبنى.

قالت الجمعية، في بيان اليوم، إن القصف بدأ بعد منتصف الليل حين أصابت قذيفة الطوابق العلوية من المبنى، تلاه قصف ثان أثناء تفقد الأضرار، وثالث أثناء عمليات إطفاء اندلعت نتيجة القصف، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين أفراد الطواقم.

وأكد البيان مقتل عمر منصور حمدان اسليم أحد العاملين في الجمعية، مشيرًا إلى أن جثمانه جرى انتشاله على مرحلتين، فجرًا وصباحًا، كما أصيب ثلاثة آخرون، بينهم موظفان في الهلال الأحمر، بالإضافة إلى إصابة شخص من السكان المجاورين بجروح وصفت بالخطيرة.

وتسبب القصف بتدمير مرافق حيوية في المقر من بينها غرف إدارة الكوارث والمتطوعين، فيما حالت الأوضاع الأمنية دون التمكن من تفقد الأضرار في الطوابق العليا.

وأوضحت الجمعية أنها اضطرت إلى إجلاء طواقمها ونقل المصابين إلى مستشفى الأمل، وسط ظروف ميدانية وصفتها بالصعبة وخطر دائم يهدد حياة العاملين في المجال الإنساني.

واعتبرت الجمعية أن استهداف مقرها يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما القواعد التي تنص على حماية المنشآت الطبية والفرق الإغاثية خلال النزاعات المسلحة.

ومنذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تواجه المرافق الصحية والإنسانية تحديات كبيرة في مواصلة تقديم خدماتها وسط القصف المتكرر وتدهور الأوضاع الميدانية.