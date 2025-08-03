نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة اليمن إلى 54 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول صحي حكومي يمني اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة في بحر العرب قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 54 قتيلًا، وعشرات المفقودين.

وقال مدير عام مكتب وزارة الصحة بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين عبدالقادر باجميل: "الفرق الميدانية انتشلت حتى ظهر اليوم جثامين 54 مهاجرا إفريقيا من سواحل مدينة زنجبار ومناطق قريبة".

وتابع: "السلطات الصحية تجري حاليا ترتيبات لدفن الجثامين في منطقة قريبة من زنجبار، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تواصل عملها في ظل فقدان عشرات المهاجرين".

وكان مصدر محلي مسؤول قد قال في وقت سابق: "إن قاربا يقل نحو 150 مهاجرا إفريقيا انقلب الليلة الماضية في بحر العرب عند حدود الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش) بسبب الرياح العاتية قبالة مدينة شقرة بمحافظة أبين".

وتابع في حينه أن الفرق الميدانية تمكنت صباح اليوم من انتشال أكثر من 20 جثمانا في شواطئ مدينتي شقرة وزنجبار في أبين، ونقل 12 ناجيا إلى مستشفى شقرة العام لتلقي الإسعافات.

فيما ذكر بيان صحفي صادر عن إدارة أمن محافظة أبين على حسابها في ((فيسبوك)) "أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) لقوا حتفهم غرقًا في البحر قبالة سواحل محافظة أبين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الإفريقي".

وتابع: "أن الأجهزة الأمنية شرعت في نقل الجثث إلى المستشفيات في مدينة زنجبار"، مشيرا إلى "أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر".

ويتدفق مهاجرون أفارقة باستمرار إلى اليمن رغم معاناته من نزاع دموي منذ عقد من الزمن، ويستخدمون السواحل اليمنية غالبا كنقطة عبور للدول الخليجية، وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث غرق جماعية للمهاجرين الأفارقة.