نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: حصار إسرائيل لغزة تسبب في "مجاعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الألمانية "دويتشلاندفونك"، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من "مجاعة".

وقال فاديفول خلال المقابلة التي جرت الجمعة خلال رحلة عودته إلى ألمانيا قادمًا من زيارة قام بها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية: "نحن نلاحظ منذ فترة أن الحصار الذي فرضته إسرائيل فعليًا على قطاع غزة أدى إلى مجاعة، وأدى إلى موت الناس، ومعاناتهم، وعطشهم".

ودعا فاديفول إلى منح منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الكنسية والخيرية، حرية الوصول بلا عوائق إلى قطاع غزة الذي تدمره الحرب، قائلًا إن "ذلك يمكن أن يبدأ غدًا"، مطالبًا بـ "تغيير جذري" في السياسة الإسرائيلية.

وأقر فاديفول بأن هناك عددًا أكبر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تمكن هذا الأسبوع من دخول قطاع غزة، وأضاف: "هذا لا يكفي بعد، لكن يجب أن يتحسن الوضع يوما بعد يوم. وسنواصل العمل على ذلك".

وأفادت مصادر أمنية ألمانية خلال مطلع الأسبوع، بأن ما بين 50% و100% من المساعدات التي تدخل إلى القطاع يتم تحويل مسارها من جانب حماس أو من جانب منظمات إجرامية. ومنذ الجمعة، يشارك الجيش الألماني في عمليات إسقاط مساعدات إنسانية من الجو فوق قطاع غزة.

وقال فاديفول: "عمليات الإسقاط الجوي التي نقوم بها لا يمكنها إلا أن تخفف قليلًا من المعاناة. نحن نقوم بها. ونحن نفعل كل ما يخفف من حدة الوضع"، وأردف: “لكن يجب أن يتم ذلك عبر الطرق البرية، ويجب على إسرائيل أن تتيح ذلك. وهم هناك (في إسرائيل) يدركون هذا الأمر أيضًا.”