ترامب ينشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية

واشنطن ـ ا.ف.ب: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويّتين، في تصعيد كبير لسجال كان دائرًا على شبكات للتواصل الاجتماعي مع مسؤول روسي بشأن أوكرانيا والرسوم الجمركية. ونقل ترامب بمنشوره الجمعة، السجال الدائر منذ أيام مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، من دائرة منصَّات التواصل الاجتماعي إلى التحركات العسكرية المباشرة. وأورد ترامب على منصَّته تروث سوشال «استنادًا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف... أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك». على حد قوله. وتابع «الكلمات مهمة جدًّا، وغالبًا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات». ويأتي ذلك على خلفية تحديد ترامب مهلة لروسيا تنقضي نهاية الأسبوع المقبل، من أجل اتّخاذ خطوات لوضع حد للحرب في أوكرانيا وإلا مواجهة عقوبات جديدة.

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