خلل فـي أجهزة قياس الارتفاع لمروحية عسكرية وراء اصطدامها بطائرة ركاب فوق واشنطن

واشنطن ـ ا.ف.ب: كشف تحقيق متعلق بحادث اصطدام بين مروحية عسكرية أميركية وطائرة ركاب فوق واشنطن أدى إلى مصرع 67 شخصًا، عن وجود اختلاف بين الارتفاع الحقيقي للمروحية وما تعرضه أجهزتها.

وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأميركية المكلفة التحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية.

ولم ينجُ أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 يناير الماضي بين مروحية عسكرية من طراز «سيكورسكي بلاك هوك» وطائرة ركاب من طراز بومباردييه «سي آر جاي 700» تابعة لشركة أميركان ايرلاينز.

وكانت طائرة الركاب القادمة من ويتشيتا بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريجان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية.