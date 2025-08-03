سلطنة عمان ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

مسقط ـ نيويورك ـ وكالات: رحَّبت سلطنةُ عُمان بإعلان دولة كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة. وجدَّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي، التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، بضرورة القيام بخطوات مُماثلة لضمان حق الشَّعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمهيدًا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة. من ناحية أخرى وعقب المؤتمر الفرنسي السعودي الذي اختتم أمس الأول في نيويورك، وقَّعت 15 دولة إعلانًا يُعرب عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وحسب هذه الدول، تُعدُّ هذه خطوةً أساسيةً على طريق حل الدولتين، ودعت جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بالدولة الفلسطينية إلى الانضمام إلى هذه الدعوة. وأعلنت تسع دول جديدة عزمها الاعتراف بفلسطين، وهي: أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو. حتى أن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أصدر بيانًا منفصلًا بهذا الشأن، أعلن فيه عن الاعتراف المُزمع.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية هذه الدول وعددها 15 دولة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعَدُّ «خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين»، ودعوا دولًا أخرى إلى الانضمام إلى هذا التوجه. ومن بين الموقِّعين على البيان وزراء خارجية دول لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مثل أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا والبرتغال وأندورا وسان مارينو. كما وقَّع البيان وزراء خارجية دول سبق أن اتخذت هذه الخطوة، كأيسلندا وأيرلندا وإسبانيا.