نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الناتو" يبحث نشر فيلق ألماني هولندي في إستونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث حلف "الناتو" نشر فيلق ألماني هولندي مشترك على أراضي إستونيا ضمن مساعي الحلف لتعزيز وجوده في دول البلطيق.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إستونيا نقلا عن وزارة الدفاع المحلية إن "الناتو" قد يتخذ قبل نهاية العام الجاري قرارا بنشر فيلق ألماني-هولندي للقوات المتحالفة في مدينة بارنو الساحلية بإستونيا.

وأكدت وزارة الدفاع: "لن يؤثر هذا الأمر على الحلفاء الذين يؤدون وظائف قيادية فحسب، بل وعلى العسكريين الإستونيين أيضا، بما في ذلك المجندين. إن هذه خطوة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لقوات الدفاع".

ووفقا للمعلومات التي بثتها هيئة البث التلفزيوني والإذاعي ERR، فإن القرار النهائي بشأن هذه المسألة سيُتخذ خلال عام 2025. ويشمل نشر فيلق "الناتو" إقامة بنية تحتية، وخصصت وزارة الدفاع الإستونية مبلغ 17 مليون يورو لتشييدها.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتبر تعزيز القدرة العسكرية لتالين، بما في ذلك اقتناء الدولة لنظام الصواريخ "هيمارس" جزءا من تشكيل عناصر التصعيد العسكري في منطقة البلطيق.