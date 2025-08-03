نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 119 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 119 شهيدًا و866 إصابة جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60.839 قتيلا 149.588 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وأضاف التقرير أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم 9.350 شهيدا و37.547 إصابة.

وأشار إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات بلغ 65 قتيلا و511 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.487 شهيدا وأكثر من 10.578 إصابة.