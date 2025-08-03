العالم اليوم - قتيل وجرحى في قصف إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر بغزة

انتم الان تتابعون خبر قتيل وجرحى في قصف إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 أغسطس 2025 05:19 صباحاً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأحد، مقتل أحد موظفيه وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقر الجمعية في خان يونس بغزة.

ونشرت المنظمة بيانا على منصة إكس قالت فيه "استشهاد موظف في الهلال الأحمر الفلسطيني واصابة ثلاثة آخرين عقب استهداف قوات الاحتلال مقر الجمعية في مدينة خان يونس"، مضيفة أن "النيران اشتعلت في الطابق الأول في المبنى".

وأظهر مقطع فيديو قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "يلتقط اللحظات الأولى" للهجوم، النيران وهي تشتعل في مبنى تناثر الركام حوله.

ويأتي ذلك بعد يومين من زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمركز توزيع مساعدات في غزة مدعوم من الولايات المتحدة، في إطار تفقده الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 32 فلسطينيا على الأقل قتلوا، السبت، في القصف والغارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينهم 14 قتلوا "بنيران الجيش الإسرائيلي" قرب مراكز لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وقُتل ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر وستة من الدفاع المدني في غزة وواحد من وكالة الأونروا في هجوم شنته القوات الإسرائيلية في جنوب غزة في مارس، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).