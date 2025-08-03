عاجل- رصاصة الاحتلال تطال الكاميرا.. إصابة صانع المحتوى عبود بطاح أثناء توثيق معاناة الغزيين شمال القطاع

أحمد جودة - القاهرة - رصاصة الاحتلال تطال الكاميرا.. إصابة صانع المحتوى عبود بطاح أثناء توثيق معاناة الغزيين شمال القطاع

رصاصة الاحتلال تطال الكاميرا.. إصابة صانع المحتوى عبود بطاح أثناء توثيق معاناة الغزيين شمال القطاع، أُصيب صانع المحتوى الفلسطيني عبود بطاح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توثيقه لحظة انتظار الأهالي وصول المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة محتوى إنساني اعتاد تقديمه لنقل الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر.

رصاصة الاحتلال تطال الكاميرا.. إصابة صانع المحتوى عبود بطاح أثناء توثيق معاناة الغزيين شمال القطاع

وبحسب شهود عيان، فإن بطاح كان يوثق مشاهد حيّة لتجمّع المدنيين بحثًا عن الغذاء والماء، حين استهدفته رصاصة قناص بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته وسط حالة من الذعر بين الحاضرين.

ويُعد عبود بطاح من أبرز صنّاع المحتوى الفلسطينيين الذين نقلوا معاناة المدنيين تحت الحصار والعدوان، عبر مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع خلال الأشهر الماضية، ليرصد الواقع اليومي للأهالي في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية شمال القطاع.

تُثير هذه الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوفير حماية للصحفيين والمصورين وصنّاع المحتوى، الذين باتوا في مرمى نيران الاحتلال رغم طابعهم المدني والإنساني.