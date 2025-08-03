أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في روسيا

أوكرانيا تقصف منشأتين للنفط في روسياأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن تنفيذ ضربات استهدفت مصفاتين نفطيتين وبنى تحتية أخرى داخل الأراضي الروسية، وذلك ردًا على الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الروسية على مدن أوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور عبر فيسبوك اليوم، إن مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا ومصفاة ريازان تعرضتا للقصف.

وأضافت الهيئة، بحسب وكالة بلومبرج، أن طائرات أوكرانية مسيرة ضربت أيضًا مستودعًا للوقود في منطقة فورونيج الروسية ومنشأة إلكترونية في مدينة بينزا.

ولم يتسن التحقق من صحة الادعاءات الأوكرانية بشكل مستقل، كما أن شركة "روسنفت"، المالكة للمصفاتين، لم ترد فورا على طلب التعليق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت يوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا في قصف مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ استمر لساعات واستهدف العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 159 شخصًا آخرين أصيبوا.