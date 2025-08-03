برلين: المساعدات لغزة غير كافية

برلين: المساعدات لغزة غير كافيةاعتبرت الحكومة الألمانية أن «التقدم الأولي المحدود» في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زال «غير كافٍ».

وأعلن المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، في بيان اليوم، أن برلين «لاحظت تقدماً أولياً محدوداً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال غير كافٍ لتخفيف وطأة حالة الطوارئ».

وأكد كورنيليوس أن «إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الأمني ناقش اليوم «الخيارات المختلفة المعروفة لممارسة الضغط على إسرائيل من دون اتخاذ قرار».

ومن بين هذه الخيارات، وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل جزئياً.