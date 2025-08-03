اليونيسف: أطفال غزة يموتون بمعدّل غير مسبوق

اليونيسف: أطفال غزة يموتون بمعدّل غير مسبوقحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدّل غير مسبوق وسط المجاعة وتدهور الأوضاع؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ"اليونيسيف" تيد شيبان، في إحاطة إعلامية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط،:"إن أطفال غزة يموتون بمعدّل غير مسبوق، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم".

وأضاف "نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدّد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون".

“الوضع في غزة غير إنساني”

وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال المسؤول الأممي: “تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونون هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال”.

وقال تيد شيبان، إن “أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب”، مشيرا إلى أن غزة تواجه الآن خطرا داهما يتمثل في المجاعة، حيث واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن “مؤشر سوء التغذية تعدى سقف المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16%”، وقال إن “أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد”.

ووصف ما يحدث على الأرض بغزة بأنه “غير إنساني”، وقال إن ما يحتاجه الأطفال من الفئات جميعها وقف إطلاق نار مستدام، ومسار سياسي للمضي قُدما.

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على ضرورة إدخال حوالي 500 شاحنة يوميا على الأقل للقطاع عبر الطرق جميعها، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والتجارية.

الشهداء الجوعى

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد.

وقالت في تحديث لعدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، إن ذلك يرفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 شهيدا، بينهم 93 طفلا.

وأكدت الوزارة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وجددت الدعوة للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.