نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لوقف الحرب وتبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في "ساحة المختطفين" بوسط تل أبيب يوم السبت في احتجاج طارئ عقب نشر مقاطع فيديو تظهر أسيرين إسرائيليين هزيلين بسبب المجاعة في غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذا الأسبوع الأسيرين الإسرائيليين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي في حالة ضعف واضحة. وتم عرض لقطات ديفيد غير المؤرخة بجانب صور لأطفال فلسطينيين يعانون من التجويع وقد هزلت أجسادهم بشكل واضح.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن المحتجين أشعلوا النار بالقرب من بوابة بيغين في الكريات بتل أبيب، مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف الحرب على غزة.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف ما وصفته "بالجنون"، والذهاب إلى "صفقة شاملة" مع حركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن هيئة عائلات المحتجزين في غزة على منصة "إكس": "انظروا في أعينهم (الأسرى الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون - توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى البيت".

ولطالما انتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بسبب "تفاوضها على صفقات جزئية وتلكؤها في الدفع بالمفاوضات غير المباشرة" مع حركة حماس، بينما تطالب العائلات بصفقة شاملة تقضي بالإفراج عن أبنائها دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة.