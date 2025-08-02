العالم اليوم - لجنة التحقيق في أحداث السويداء تبدأ عملها وتقدم "تعهدات"

انتم الان تتابعون خبر لجنة التحقيق في أحداث السويداء تبدأ عملها وتقدم "تعهدات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 أغسطس 2025 11:19 مساءً - أعلنت لجنة التحقيق المشكلة حديثاً بشأن أحداث السويداء في سوريا، السبت، أنها ستباشر عملها فوراً للتحقيق في ملابسات الاضطرابات التي شهدتها المحافظة، متعهدة بإنصاف المتضررين وضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، الذي دعا الأعضاء إلى "العمل وفق مبادئ العدالة التي تنصف جميع المتضررين"، مشدداً على أن نتائج التحقيق يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة.

وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت اللجنة إنها عيّنت القاضي حاتم النعسان رئيساً لها، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً رسمياً، وخصصت مقراً دائماً داخل الوزارة، بالإضافة إلى خطين هاتفيين لتلقي الشكاوى من أهالي السويداء، على أن يتم الإعلان عن الرقمين في وقت لاحق.

وقال النعسان، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن اللجنة ستبدأ عملها بلقاءات مع المسؤولين المحليين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى شهادات المتضررين، مضيفاً أن "التحقيقات ستُدار من خلال فرق عمل متعددة، وتهدف إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأخيرة".

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقائق وضمان المساءلة القانونية.