العالم اليوم - مظاهرات في تل أبيب بعد فيديو "الرهائن الجوعى"

انتم الان تتابعون خبر مظاهرات في تل أبيب بعد فيديو "الرهائن الجوعى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 أغسطس 2025 11:19 مساءً - تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في "ساحة الرهائن" في وسط تل أبيب يوم السبت في احتجاج طارئ في أعقاب نشر مقاطع فيديو دعائية تظهر رهينتين إسرائيليين هزيلين لا يزالون محتجزين في غزة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي هذا الأسبوع الرهينتين الإسرائيليين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي في حالة ضعف واضحة. وتم عرض لقطات ديفيد غير المؤرخة بجانب صور لأطفال فلسطينيين يعانون من الجوع.

وهما من بين خمسين رهينة لا يزالون في القطاع، ويُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

أصدرت الفصائل المسلحة مقاطع الفيديو في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار، وفي وقت يواجه فيه الفلسطينيون أزمة جوع متصاعدة في القطاع.

ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، حضر الساحة العامة يوم السبت وسط الاحتجاجات، وذلك بعد يوم من زيارته لموقع مثير للجدل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تدعمه الولايات المتحدة.

وقال مصدر حضر الاجتماع لشبكة CNN إن ويتكوف عقد في وقت لاحق "اجتماعًا عاطفيًا للغاية" استمر ما يقرب من ثلاث ساعات مع حوالي 40 ممثلاً عن عائلات الرهائن.

خلال الاجتماع، قال ويتكوف إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن تكون "الكل أو لا شيء"، مع إعادة جميع الـ 50 رهينة في غزة إلى إسرائيل دفعة واحدة، وفقًا لما نقله عنه "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين".

ونُقل عن ويتكوف قوله: "الخطة ليست توسيع الحرب، بل إنهائها. نعتقد أن المفاوضات يجب أن تتغير لتصبح (الكل أو لا شيء). أنهوا الحرب وأعيدوا جميع الـ 50 رهينة إلى الوطن في نفس الوقت - هذه هي الطريقة الوحيدة".

ووفقًا للمنتدى، قال ويتكوف إنه "سيتحمل شخص ما المسؤولية" إذا لم يعد الرهائن الأحياء المتبقون إلى إسرائيل وهم لا يزالون على قيد الحياة.

ووفقًا للمنتدى، قال ويتكوف إن الولايات المتحدة "ستعيد أطفالكم إلى الوطن وستحاسب حماس على أي أفعال سيئة من جانبها" و "ستفعل ما هو صواب من أجل سكان غزة".

وأضاف وفقًا للتقارير: "لدينا خطة لإنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى الوطن".

دعت عائلات الرهائن - التي قالت مرارًا إن القتال المستمر في غزة يعرض أحباءهم للخطر - يوم السبت إلى إنهاء الحرب في القطاع والتوصل إلى "اتفاق شامل" من شأنه أن يطلق سراح الرهائن المتبقين.

وقالت عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان: "على خلفية اللقطات المروعة والتقارير القاسية حول حالة الرهائن، ستصرخ عائلات الرهائن هذا الصباح في قلب تل أبيب". "نناشد الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية - انظروا في أعين أحبائنا - وعيوننا".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، يوم الجمعة إن القتال سيستمر "بلا هوادة" في غزة إذا لم يتم التوصل إلى صفقة للرهائن.

وأضاف: "أعتقد أننا في الأيام المقبلة سنعرف ما إذا كنا سننجح في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح أسرانا. وإذا لم يكن كذلك، فسيستمر القتال بلا هوادة".

ويوم الجمعة، نشر الجناح المسلح لحماس مقطع فيديو غير مؤرخ يظهر فيه ديفيد، البالغ من العمر 24 عامًا - الذي تم أسره من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر 2023 - وهو محتجز في زنزانة ضيقة.

في البداية، حذّر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين من استخدام صور من الفيديو، لكنه قال لاحقًا إن عائلة ديفيد سمحت بنشر صورة ثابتة، بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

ويوم السبت، نشرت حماس مقطع فيديو جديدًا يظهر فيه ديفيد، ويبدو أنه نسخة أطول من الفيديو الذي تم نشره يوم الجمعة.

وقالت عائلة براسلافسكي في بيان: "الناس يتحدثون كثيرًا عما يحدث في غزة، عن الجوع، وأريد أن أسأل كل من تحدث عن الجوع: هل رأيتم روم ابننا؟ إنه لا يتلقى طعامًا، ولا يتلقى دواءً. لقد نُسي هناك ببساطة".

وأضافت العائلة: "نطلب من ويتكوف مشاهدة هذا الفيديو. ونوجه نداءً عاجلاً للرئيس ترامب: أعد ابننا إلى الوطن".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة للأمن الغذائي من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة" يتكشف في غزة، وهو أقوى تحذير حتى الآن في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الغذاء إلى القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن سبعة أشخاص ماتوا بسبب سوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم طفل واحد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الجوع منذ بدء الصراع في عام 2023 إلى 169.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الوزارة أن ما لا يقل عن 39 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 800 في نفس الفترة أثناء انتظار المساعدات في أجزاء مختلفة من القطاع.