أحمد جودة - القاهرة - مراسي.. وجهة سياحية جذبت 4 ملايين زائر في عام

مراسي.. وجهة سياحية جذبت 4 ملايين زائر في عام، يُعد مشروع "مراسي الساحل الشمالي" أحد أبرز نماذج النجاح في مجال التطوير السياحي والعقاري بمصر، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة السياحة المحلية والدولية بفضل موقعه المتميز وبنيته التحتية المتكاملة. وقد استقطب المشروع أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2024، إلى جانب أكثر من 30 ألف نزيل فندقي سنويًا.

وتتميز مراسي الساحل الشمالي بتنوع وحداتها السكنية، حيث تضم أكثر من 8 آلاف وحدة، ما بين شقق وفيلات، جميعها صُممت لتلبية احتياجات أنماط مختلفة من الزوار والمقيمين. كما تحتضن مراسي مجتمعًا حيويًا يضم نحو 21 ألف مقيم، ما يعكس نجاح المشروع في التحول من مجرد وجهة صيفية إلى مدينة متكاملة تنبض بالحياة على مدار العام.

هذا النجاح الكبير يعكس رؤية إعمار مصر في تطوير مشروعات سياحية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد القومي، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للنمو المستدام في قطاع السياحة والعقارات.