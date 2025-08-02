نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يجدد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة".

وقال الرئيس الأمريكي في برقية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى 26 لعيد العرش: "أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب، معربا عن التطلع للمضي قدما بالأولويات المشتركة "من أجل السلام والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء".

وأعرب الرئيس الأمريكي في برقيته عن التطلع إلى مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية من أجل "تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي".

ويأتي هذا التأكيد في سياق العلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، التي شهدت تقدما كبيرا منذ إعلان ترامب في ديسمبر 2020، خلال ولايته الأولى، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو القرار الذي عزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي في شمال إفريقيا.

ويعد نزاع الصحراء الغربية، الذي بدأ في منتصف السبعينيات بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، أحد أطول النزاعات في إفريقيا، ويطالب المغرب بالسيادة على الإقليم استنادًا إلى روابط تاريخية وثقافية، بينما تدعي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة مستقلة باسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وفي 2007، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وسط، وحظي بدعم دولي متزايد، بما في ذلك من الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من دول العالم.

وتُعتبر العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية، حيث كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة في 1777. وتشمل الشراكة الحالية تعاونًا في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والتجارة، مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2006. كما يُعد المغرب حليفًا رئيسيًا خارج الناتو، مما يعزز دوره كشريك استراتيجي في استقرار شمال إفريقيا والساحل.