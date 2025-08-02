نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور روسي: روسيا توفر نحو 10% من إمدادات النفط العالمية ولن يتمكن أحد من تعويض ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف اليوم السبت، بأن بلاده توفر نحو 10% من إمدادات النفط العالمية ولن يتمكن أحد من تعويض ذلك.

وكتب بوشكوف على "تلغرام" معلقا على منشورات تفيد باستمرار الهند في شراء النفط الروسي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم وغرامات: "بشكل عام، لا يوجد ما يعوض هذه الكميات، تغطي روسيا نحو 10% من إمدادات النفط العالمية".

وأشار بوشكوف إلى أن الهند قلقة بشأن توقف إمدادات النفط الروسية، إذ قد يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار برميل النفط الخام إلى 135-140 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر في الحكومة الهندية لوكالة "تاس" بأنه لا توجد بيانات تشير إلى توقف الهند عن استيراد النفط من روسيا، حيث تواصل مصافي النفط شرائه بناء على التكلفة وعوامل اقتصادية أخرى.

وأفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن.

ووفقا لهذه المصادر، تواصل شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، وBharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، شراء النفط من الموردين الروس، وتجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية.

وكان ترامب قد صرّح سابقا بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا لإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.