نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض عدد خريجي المدارس في أوكرانيا بنسبة 26% خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن عدد خريجي المدارس في أوكرانيا انخفض بنسبة 26% خلال عام.

وكتبت الصحيفة مستشهدةً بإحصائيات اختبار (الامتحان) الوطني متعدد المواد، أنه في عام 2025 خضع للاختبار 208 آلاف شاب، بينما كان عددهم في عام 2024 يبلغ 283.4 ألفا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التعليم وجود اتجاه لهجرة الشباب إلى الخارج بعد إنهاء المدرسة، لكنها نفت أن يكون الأمر واسع النطاق.

في أكتوبر 2024، أعلنت نائبة في البرلمان الأوكراني نينا يوجانينا أن 300 ألف تلميذ من الصفين العاشر والحادي عشر غادروا أوكرانيا قبل بداية العام الدراسي 2024-2025. كما أشار الخبراء آنذاك إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يغادرون إلى دول أخرى لأنهم عند بلوغهم 18 عاما يصبحون خاضعين للتجنيد العسكري ويفقدون الحق في مغادرة أوكرانيا.