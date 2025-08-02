تايلاند تتهم كمبوديا بـ«انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار

بانكوك ـ ا.ف.ب: اتَّهمت تايلاند كمبوديا بـ»انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصَّل إليه البلدان وأوقف اشتباكات حدودية استمرت بينهما أيامًا عدَّة، مشيرةً إلى أنَّ عسكريين كمبوديين شنّوا هجومًا ليليًّا على أراضيها.

واتَّفقت بانكوك وبنوم بنه على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه ليل الاثنين ـ الثلاثاء بعد خمسة أيام من تبادل الجارتين إطلاق النار عند حدودهما الممتدة على 800 كيلومتر. وبحسب وزارة الخارجية التايلاندية فإنَّ عددًا من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية تعرضوا لهجوم صباح الأربعاء من قِبل «قوات كمبودية» مُجهَّزة بـ»أسلحة من أعيرة صغيرة» وقنابل يدوية. وعدَّت الوزارة في بيان أنَّ هذا الهجوم «يشكِّل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار». وأكَّد المتحدِّث باسم الحكومة التايلاندية جيرايو هوانجساب في بيان بوقوع اشتباكات ليلية، مشددًا على أنَّ «الجانب التايلاندي حافظ على سيطرته على الوضع».