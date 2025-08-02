عاجل- صحيفة "هآرتس": ويتكوف كشف موافقة حماس على نزع السلاح.. والفصائل ترد: لا سلام دون دولة مستقلة وحقوق كاملة

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أحمد جودة - القاهرة - الفصائل الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة وحقوق كاملة

صحيفة "هآرتس": ويتكوف كشف موافقة حماس على نزع السلاح

نتنياهو يلمّح بإنهاء الحرب مقابل التزامات "غير معلنة"

الفصائل الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة وحقوق كاملة

في تطور لافت لمسار التفاوض غير المباشر بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن منسق الشؤون الإنسانية الأمريكي ديفيد ويتكوف، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال لقائه بهم أن حركة "حماس" أعربت عن استعدادها لنزع سلاحها، في حال وجود اتفاق شامل.

نتنياهو يلمّح بإنهاء الحرب مقابل التزامات "غير معلنة"

ووفقًا لما نقلته الصحيفة، فقد أوضح ويتكوف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن التزامه بإنهاء الحرب على قطاع غزة، دون تحديد إطار زمني واضح، في حال تحقق هذا الشرط الأمني والسياسي.

الفصائل الفلسطينية: لا سلام دون دولة مستقلة وحقوق كاملة

في المقابل، جاءت ردود الفعل من الفصائل الفلسطينية حاسمة، حيث أكدت أن "نزع السلاح" غير وارد دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مصدر من داخل غرفة العمليات المشتركة للفصائل، في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام محلية، إن "التخلي عن السلاح يعني التخلي عن الحق، وهو ما لن يحدث دون ثمن سياسي حقيقي وضمانات دولية"، مشيرًا إلى أن أي مبادرة لا تشمل وقف العدوان ورفع الحصار وإعادة الإعمار وحق تقرير المصير، تُعد مرفوضة بالكامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغط الداخلي على حكومة الاحتلال بسبب استمرار احتجاز الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، إلى جانب ارتفاع الخسائر العسكرية والاقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ أشهر.