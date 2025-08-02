نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا تشهد مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة دفاع أرمينيا في بيان اليوم، بأنه ستتم على أراضي هذه الدولة مناورات عسكرية أرمنية – أمريكية في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس الجاري.

وجاء في البيان: "في إطار الاستعدادات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، ستُعقد التدريبات المشتركة الأرمنية- الأمريكية EAGLE PARTNER 2025 في جمهورية أرمينيا في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس".

ووفقا للبيان، سيشارك في هذه المناورات عسكريين من لواء حفظ السلام التابع للقوات المسلحة الأرمينية، والقوات البرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، والحرس الوطني الأمريكي في ولاية كانساس.

وتتضمن المناورات، عمليات تدريب وتنفيذ مهام حفظ السلام مع التركيز على إجراءات الإخلاء الطبي.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لوزارة دفاع أرمينيا: "تهدف التدريبات لزيادة مستوى التعاون بين الوحدات المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية في إطار عمليات حفظ السلام، وتبادل أفضل الممارسات في الإدارة والاتصالات التكتيكية، وكذلك زيادة جاهزية وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمنية".

وأشار البيان إلى أنه في إطار الاستعدادات لمهام حفظ السلام، تشارك الوحدات التي تستعد للعمليات الدولية بشكل دوري في تمارين وتدريبات مشتركة مماثلة في البلدان الشريكة.