نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجزرة إنسانية شمال غزة.. 35 شهيدًا جراء استهداف الاحتلال لمُنتظري المساعدات في محور زيكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد يفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط أكثر من 35 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لجموع الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في محور زيكيم شمال القطاع.

ويُعد هذا الاستهداف الدموي حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتواصلة التي تطال المدنيين الأبرياء في مناطق توزيع الغذاء، وهو ما يثير قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.

واشنطن: أولوية قصوى لإيصال المساعدات إلى غزة

في تعليقه على التطورات الأخيرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأولوية الحالية لإدارته هي إيصال الطعام والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.

وأضاف ترامب أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع في غزة عن كثب، مشيرًا إلى إجراء محادثات مرتقبة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أجرى عدة اجتماعات مهمة في الآونة الأخيرة في محاولة لاحتواء الأزمة وتحقيق تهدئة إنسانية عاجلة.