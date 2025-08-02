نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ويتكوف" يفاجئ عائلات الأسرى الإسرائيليين بزيارة خلال تظاهرات تل أبيب.. "أوقفوا الجحيم في غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بزيارة مفاجئة إلى "ساحة الأسرى" وسط تل أبيب، حيث تجمّع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في مظاهرة حاشدة، مطالبين حكومة بنيامين نتنياهو بالإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن ذويهم.

وجاءت زيارة ويتكوف بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل بعد بث مقاطع فيديو صادمة لأسرى إسرائيليين في غزة، ظهروا خلالها في حالة جسدية متدهورة تعكس آثار الحصار المستمر منذ أكتوبر 2023.

فيديوهات صادمة لأسرى إسرائيليين: "نحن نعيش في جهنم"

أحدثت الفيديوهات التي نشرتها حركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام صدمة واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث أظهر أحد المقاطع الأسير روم بارسلافسكي، وهو ملقى على الأرض، شاحب الوجه ونحيف الجسد، يتوسل لقوات الاحتلال بإنهاء الحصار وإدخال الطعام والدواء إلى غزة.

وقال الجندي الأسير في الفيديو المؤلم: "أيها الجنود، أنا أموت هنا. نتنياهو يتحمّل مرضي ودمي. أرجوكم أدخلوا الطعام قبل أن أموت. نحن نعيش في جهنم".

كما ظهر في مقطع آخر الأسير أبيتار دافيد، في حالة صحية خطيرة وملامح الهزال بادية عليه، ما أثار موجة من الغضب والقلق داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل.

الأهالي: "أولادنا تحولوا إلى جلد على عظم".. والمطالبة باتفاق شامل

خلال المظاهرة، عبّرت عائلات الأسرى عن ألمهم المتزايد من تجاهل الحكومة لمصير أبنائهم. وقال أحد أفراد العائلات: "أولادنا أصبحوا جلدًا على عظم بسبب الجوع. مضى 666 يومًا على اختطافهم، وإذا لم نُخرجهم الآن، فلن يبقوا أحياء طويلًا. نريد اتفاقًا شاملًا دون تنازلات".

ورفع المتظاهرون لافتات تُطالب بإنهاء الحرب فورًا والإفراج عن الرهائن، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية لن يجلب سوى المزيد من المعاناة للطرفين.