نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مجلس الشيوخ تشهد إقبالًا ملحوظًا وسلاسة في التصويت بأبوظبي والهند وتايلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي بالخارج، كثافة في الحضور وسهولة في الإجراءات بعدد من الدول، من بينها أبوظبي والهند وتايلاند، وفقًا لتقارير رؤساء اللجان الفرعية في تلك الدول، وسط إشادة عامة بسلاسة التنظيم وغياب أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

السفارة المصرية بأبوظبي: لا معوقات وإقبال متزايد

أكد السفير شريف عيسى، رئيس اللجنة الفرعية في أبوظبي، أن التصويت لليوم الثاني انطلق دون أية مشكلات، لافتًا إلى أن اليوم الأول من الانتخابات جرى أيضًا بسلاسة كاملة، ما يعكس نجاح التحضيرات والتنظيم، وأضاف أن العملية الانتخابية تسير في أجواء إيجابية، وسط التزام تام من قبل المشاركين.

لجنة مومباي: مقر انتخابي جديد يستوعب كثافة الجالية

من جانبها، قالت داليا توكل، رئيسة اللجنة الفرعية في مومباي بالهند، إن المقر الانتخابي الجديد الذي تم تخصيصه هذا العام، يشهد حضورًا ملحوظًا من أفراد الجالية المصرية، الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت.

وقدّمت توكل الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم والتجهيزات التي وفّرتها، والتي ساهمت في إنجاح العملية.

بانكوك: انتظام واستئناف للعملية الانتخابية

أكدت هالة يوسف، رئيسة اللجنة الفرعية في بانكوك، أن عملية التصويت سارت بسهولة ويسر خلال اليوم الأول، وتم استئنافها في اليوم الثاني دون أي عوائق. وأشادت بالتعاون بين أعضاء اللجنة، وممثلي البعثة المصرية، والناخبين.

جاكرتا: شكر للهيئة وتنظيم محكم

في جاكرتا، صرح السفير ياسر الشيمي، رئيس اللجنة الفرعية، بأن التصويت في اليوم الأول جرى بنجاح، وأن السفارة تواصل اليوم استقبال الناخبين المصريين في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، مؤكدًا أن سير العمل يسير بانتظام، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها الفني واللوجستي.

تنظيم شامل للعملية الانتخابية في الخارج

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج في مقار 136 سفارة وقنصلية موزعة على 117 دولة حول العالم، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023، الذي حدد مقار وعناوين اللجان الانتخابية بالخارج.

وتأتي هذه الانتخابات وفقًا للقرار رقم 16 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، والذي ينظم طريقة تشكيل اللجان والإشراف على عمليات التصويت والفرز والحصر العددي للأصوات، حيث تضم اللجان أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم موظفون من وزارة الخارجية يصدر بتكليفهم قرار رسمي من الهيئة.

إجراءات دقيقة لضمان الشفافية وسرية التصويت

تلتزم كل لجنة انتخابية بتحرير محضر رسمي على النموذج المعتمد من الهيئة، يتضمن كافة الإجراءات منذ بدء الاقتراع حتى نهايته، ويُوقع من رئيس اللجنة وأمينها.

كما يحرر أمين اللجنة كشفًا بأسماء الناخبين متضمنًا الرقم القومي أو رقم جواز السفر والدائرة الانتخابية، بعد التحقق من قيد الناخب في قاعدة البيانات.

يتأكد رئيس اللجنة من شخصية الناخب، ويسلمه بطاقتي الاقتراع (النظام الفردي والقوائم) ممهورتين بالختم أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، ويتوجه الناخب إلى مكان الاقتراع السري للإدلاء بصوته، ثم يضع كل بطاقة في الصندوق المخصص لها ويوقع في كشف الناخبين.

تيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم خاص للمنتقبات

في حالة الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تعبئة البطاقات بأنفسهم، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم شفهيًا لرئيس اللجنة الذي يدوّنها في البطاقتين ويُثبت حضوره بالكشف.

كما يُلزَم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، ويمكنه تكليف إحدى عضوات اللجنة بذلك. وفي حال رفض الناخبة هذا الإجراء، لا يُسمح لها بالتصويت ويُحرر محضر رسمي بذلك.

الهيئة تواصل الإشراف الكامل على سير التصويت بالخارج

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات مواصلتها الإشراف الكامل والدقيق على سير الانتخابات بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وحرصها على توفير بيئة مناسبة تضمن النزاهة، الشفافية، وسهولة التصويت لجميع المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد.