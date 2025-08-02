العالم اليوم - أفغانستان..زلزال يهز منطقة هندوكوش

انتم الان تتابعون خبر أفغانستان..زلزال يهز منطقة هندوكوش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 أغسطس 2025 02:32 صباحاً - ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر هز منطقة هندوكوش في أفغانستان.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا.

أشار إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.