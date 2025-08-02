نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم توثيق الحادثة بالفيديو.. إسرائيل تفرج عن مستوطن قتل ناشطًا فلسطينيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة إسرائيلية الجمعة، بالإفراج عن مستوطن إسرائيلي متهم بقتل ناشط فلسطيني بارز خلال مواجهة جرى توثيقها بالفيديو في الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر في التسجيل المصور الذي التقطه شاهد فلسطيني، المستوطن "ينون ليفي، وهو يلوح بمسدس ويشتبك مع مجموعة من الفلسطينيين العزل، وشوهد وهو يطلق رصاصتين دون أن يظهر الفيديو مكان إصابتهما.

وأكد شهود أن إحدى الرصاصات قتلت "عودة الهذالين (31 عامًا) بينما كان يقف بعيدًا عن موقع الاشتباك، وهو مدرس لغة إنجليزية وأب لثلاثة أطفال، وهو أحد المشاركين في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة أوسكار لعام 2025 " لا أرض أخرى".

ووقعت المواجهة الاثنين الماضي في قرية "أم الخير" بالضفة الغربية، وهي المنطقة التي ظهرت في فيلم "لا أرض أخرى" الوثائقي الحائز على جائزة أوسكار الذي يعرض عنف المستوطنين والحياة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحتفظ بجثمان الهذالين، مشترطًا تسليمه للعائلة فقط إذا وافقت على دفنه في "مدينة قريبة" بحجة منع الاضطرابات العامة.

وفي قرارها الذي اطلعت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة منه، كتبت القاضية هافي توكر، أنه "لا خلاف" على أن ليفي أطلق النار في القرية ذلك اليوم، إلا أنها ذكرت أنه ربما كان يتصرف بدافع الدفاع عن النفس، وأن المحكمة لم تستطع إثبات أن طلقاته هي التي قتلت الهذالين.

وقالت القاضية إن "ليفي لا يشكل خطرًا يبرر استمرار إقامته الجبرية، لكنها منعته من التواصل مع سكان القرية لمدة شهر".