ماذا قال صدام حسين لمحاميه الأمريكي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر عن تفاصيل حول تمثيله للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ودفاعه عنه خلال محاكمته.

وصرح دوبلر خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية: "في محاكمة صدام حسين أسسنا مجموعة حقوقية تضم خمسة أفراد من دول مختلفة، وشددنا على أن المحكمة خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه وفق المادة الرابعة من اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية الدولية، وهذا يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف: "حينها، قال لي الرئيس العراقي: أنا مستعد للامتثال أمام أي محكمة، شريطة أن يقف إلى جانبي جورج بوش وطوني بلير، ليحاكموا معي، ولكن للأسف تم استخدام المحاكمة كأداة سياسية، وذلك أمر غير مقبول، ومع ذلك لن يتم إعادة النظر في قضية صدام حسين".

وتابع: "أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة الانضمام إلى الإجراءات والمشاركة في المحاكم الدولية بحسن نية، لأن الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون، وإن عدم السماح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المجرمين الأمريكيين؛ أمر سيء، خاصة أن الولايات المتحدة قتلت نحو مليون مدني في العراق".