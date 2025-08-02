نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بينها لطفلين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أنه مع حالات الوفاة التي سجلت اليوم "ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 162 حالة وفاة، من بينهم 92 طفلا"، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا قتلوا بالرصاص الإسرائيلي منذ 27 مايو في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مراكز توزيع المساعدات.

من جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" أن "المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل"، مشددة على "ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع".

كما لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن القوات الإسرائيلية "أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة وحولت هذه العملية إلى حمام دم ومصيدة للموت".

و تحذر منظمات أممية ومؤسسات إغاثية أخرى من أن المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار، مع تصاعد مخاوف من وقوع وفيات جماعية بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والأمراض، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب والدواء والرعاية الصحية.