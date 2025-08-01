العالم اليوم - بركان يطلق رمادا في سماء إندونيسيا على ارتفاع 10 كيلومترات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 أغسطس 2025 11:20 مساءً - ثار بركان شرق إندونيسيا، الجمعة، مطلقا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع قدر بنحو 10 كيلومترات، وذلك بعد أربعة أسابيع من ثوران سابق تسبب في إلغاء عشرات الرحلات في بالي.

وأعلنت الوكالة الوطنية لعلم البراكين في إندونيسيا، أن بركان ليووتوبي لاكي-لاكي الواقع على ارتفاع 1584 مترا ثار في جزيرة فلوريس السياحية، مشيرة إلى أن عمود الرماد وصل ارتفاعه إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمته.

وأوضح رئيس الوكالة محمد وافد، في بيان، أن هذا الثوران نجم عن تراكم غازات خلال الأسابيع الماضية، محذرا من احتمال حدوث تدفقات طينية أو من الحطام تتكون من مواد بركانية، قد تُشكل خطرا كبيرا على المناطق السكنية المجاورة للأنهار، بشكل خاص في حال هطول أمطار غزيرة.

ولم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

ووجهت السلطات تعليمات للسياح والسكان بتجنب أي نشاط ضمن دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات حول البركان.

وأطلق البركان الشهر الماضي عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا، ما أدى إلى إلغاء 24 رحلة في مطار بالي.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا بسبب وجودها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.