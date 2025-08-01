نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الهجرة يلتقي برئيس مجلس النواب الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي وينقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس، وأكد خلال زيارته على الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة في ظل ما يربط البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة ومصالح مشتركة.

وطلب مايك جونسون نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها فى مفاوضات وقف اطلاق النار فى قطاع غزة.