نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة" لردع روسيا وردا على مدفيديف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر أوامر بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق ذات صلة" لردع رسوا ردا على التصريحات "الاستفزازية" لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة، وقال إنه يشعر "بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة".

قال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

ورغم إعرابه عن قلقه من تقارير تتحدث عن المجاعة في غزة، ألقى ترامب باللوم على حركة حماس، قائلًا: إنها تسرق المساعدات وتعيد بيعها داخل القطاع.