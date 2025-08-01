العالم اليوم - مورينيو يطلب ضم لاعب مغربي إلى فنربخشة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:25 مساءً - ذكرت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة التركي مهتم بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد، الدولي المغربي إبراهيم دياز.

وكشفت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، الخميس، أن مدرب فنربخشة، البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب في ضم دياز إلى صفوف فريقه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد السابق، طلب شخصيا التعاقد مع دياز لتعزيز صفوف النادي التركي.

وأورد المصدر ذاته أن جماهير فنربخشة باتت مهووسة بإبراهيم دياز، حيث تداول مشجعو النادي التركي منشورات وصورا لدياز على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم: "تعال إلى فنربخشة".

غير أن "إستاديو ديبورتيفو" أشارت إلى أن الدولي المغربي يرغب في البقاء في صفوف النادي الملكي لموسم آخر على الأقل، ولا يخطط حاليا لمغادرة "الميرينغي".

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لا يفكر في السماح لدياز بالرحيل، سواء على سبيل الإعارة أو انتقال دائم، إلا في حال تلقيه عرضا مقنعا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن وكيل أعمال دياز توصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع المقبلة.