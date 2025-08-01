نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: نعمل على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة، وقال إنه يشعر "بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة".

قال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأمريكي: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

ورغم إعرابه عن قلقه من تقارير تتحدث عن المجاعة في غزة، ألقى ترامب باللوم على حركة حماس، قائلًا: إنها تسرق المساعدات وتعيد بيعها داخل القطاع.

وأوضح ترامب للموقع الأمريكي، أنه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، لم يتلق إحاطة بعد من ويتكوف، الذي قال إنه "يؤدي عملًا رائعًا".

ورفض ترامب تقديم تفاصيل عن خطة المساعدات التي يعمل عليها، ولم يتضح ما إذا كانت ستتضمن مزيدًا من الدعم لمؤسسة غزة الإنسانية أو لآليات مساعدات أخرى.

وكان ترامب قد قال خلال الأيام الأخيرة إنه يعتقد أن هناك مجاعة في غزة، وإنه ملتزم بزيادة المساعدات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، قال إنه "يتوقع أن تضطلع الدول الغربية الأخرى بدورها".

وذكر الموقع أن ترامب رفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل، قائلًا: "سترون قريبًا".

وزار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والسفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم، مراكز توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس الخميس، أن الرئيس يخطط للموافقة على خطة مساعدات جديدة لغزة بعد أن يطلعه ويتكوف على نتائج زيارته.

ومن جانبه، قال ويتكوف "الهدف من زيارة غزة منح الرئيس ترامب تفصيلًا شاملًا عن الوضع الإنساني"، مبينًا أن زيارته للقطاع الفلسطيني استمرت 5 ساعات.

وتابع: "نهدف من زيارة غزة وضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف".

ووصل ويتكوف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة نتانياهو بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بغزة والقيود المفروضة على المساعدات في القطاع.