نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: تقارير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسيا في الانتخابات أكبر فضيحة بتاريخ البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيانات الاستخباراتية حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بأنها كانت أكبر فضيحة بتاريخ الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الخداع في موضوع تدخل روسيا، روسيا، روسيا، انكشف تماما بشكل مطلق. الحقائق مكتوبة ومُقدمة بوضوح تام. إنها أكبر فضيحة في تاريخ أمريكا".

وأضاف ترامب أن المسؤولين عن كل ذلك يجب أن يعاقبوا بشكل جدي وبشدة.

في يوليو، نشرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أدلة دامغة على أن إدارة باراك أوباما فبركت مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأضافت غابارد أن سلطات الولايات المتحدة ستقدم قريبا المزيد من الأدلة على وجود مؤامرة لتضخيم مسألة التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016.

وفي 20 يوليو وجه ترامب الاتهام إلى أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأفادت قناة فوكس نيوز بأنه تم العثور على وثائق من الملف المفبرك عن "التدخل الروسي" في غرفة سرية بمكتب التحقيقات الفيدرالي. وذكرت القناة أن الوثائق تحمل الطابع السري، وكان من المقرر إتلافها لاحقا.