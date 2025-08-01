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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يرحب بتوجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا: دعم للاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز شامل للعلاقات الثنائية، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبريطانيا، إضافة إلى المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تعاون استراتيجي بين مصر والمملكة المتحدة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال عكس قوة ومتانة العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في:

الاقتصاد

التجارة

السياحة

التعليم

دعم مشروعات الاستثمار المشترك

وأكد الجانبان على أهمية البناء على الشراكة الحالية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين.

السيسي يرحب بتوجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد السيد الرئيس ترحيب مصر بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن عزم المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا إياها بأنها خطوة إيجابية ومهمة على طريق استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

مصر تواصل جهود التهدئة في غزة

استعرض الرئيس خلال الاتصال رؤية مصر لتحقيق التهدئة ووقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى:

مواصلة الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار

تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع

ضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

بدء إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن

كما شدد سيادته على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا أن هذا المبدأ لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

ختام الاتصال: دعم متبادل وإجماع على الحل العادل

في ختام الاتصال، اتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال العدالة واحترام حقوق الشعوب.