عاجل- السيسي يؤكد: حماية البعثات الدبلوماسية التزام دولي لا تهاون فيه

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أحمد جودة - القاهرة - هولندا تؤيد موقف مصر في الدفاع عن الاتفاقيات الدولية وتنفيذ القانون الدولي

في اتصال هاتفي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، برز ملف حماية البعثات الدبلوماسية كسياق محوري في الحوار، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار في العلاقات بين الدول.

تأكيد مصري على الالتزام بالقانون الدولي

شدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مساس أو تهديد للسفارات الأجنبية أو البعثات الدبلوماسية العاملة على أراضي أي دولة، مؤكدًا أن حماية هذه البعثات واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التغاضي عنه، وهو ما تنص عليه بوضوح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

كما أوضح سيادته أن الاحترام المتبادل والحفاظ على الأمن الدبلوماسي هو ما يضمن استمرارية التعاون الدولي ويعكس مدى جدية الدول في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة.

موقف هولندي داعم للموقف المصري

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي "ديك سخوف" تأييد بلاده الكامل لموقف مصر الثابت تجاه هذه المسألة، مشددًا على أن احترام الحصانة الدبلوماسية للبعثات الأجنبية هو شرط أساسي في القانون الدولي، ويمثل أحد أهم معايير العلاقات المتوازنة والمستقرة بين الدول.

وأشار المسؤول الهولندي إلى أن بلاده تعتبر أمن السفارات مسألة سيادية من الدرجة الأولى، ولا بد من التصدي لأي تجاوزات قد تؤدي إلى تهديد العلاقات الدبلوماسية.

دبلوماسية مصرية حازمة في مواجهة الفوضى

يأتي هذا التأكيد المصري في ظل تحديات أمنية إقليمية ودولية، شهدت في الأشهر الأخيرة حالات استهداف أو اعتداء على مقار دبلوماسية في بعض الدول، الأمر الذي يدفع مصر إلى قيادة تحرك دولي يدعو لاحترام هذه المؤسسات التي تمثل صمام أمان للتواصل بين الشعوب والدول.

ويعكس الموقف الرئاسي حرص الدولة المصرية على أن تكون نموذجًا للالتزام بالشرعية الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام احترام القانون الدولي في مناطق متعددة من العالم.

التزام لا يقبل التجزئة

أكد الرئيس السيسي أن حماية البعثات الدبلوماسية ليست خيارًا، بل التزامًا لا يقبل التراخي، وأن أي إخلال بهذه المسؤولية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، يستوجب المحاسبة.

وقد لاقى هذا الطرح تأييدًا كاملًا من الجانب الهولندي، في رسالة واضحة على أهمية التنسيق الدولي في حماية النظام الدبلوماسي العالمي.