العالم اليوم - بوتين: نعوّل على استمرار المحادثات مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:21 مساءً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة، مشيرا إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا بشكل عام.

وقال بوتين، الخميس، إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم.

وأكد أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام.

ولفت إلى أن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى "توقعات مبالغ فيها"، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الأوروبي الشامل.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين بالقول إن "أوكرانيا مستعدة لاجتماع القادة".

وتتصاعد حدة الضغوط الدولية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى القوى الكبرى إلى إيجاد مسارات سريعة تضع حدا للنزاع الذي بات يثقل كاهل الاقتصاد العالمي ويعيد رسم خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية.